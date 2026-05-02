Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadelede 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

ŞAMPİYONLUK SENARYOSU

Ligde 31 haftada 74 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR VE GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray’da kaleci Uğurcan Çakır kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Dizinde esneme bulunan Yaser Asprilla da kadroda yer almayacak. Ev sahibi Samsunspor’da ise Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Emre Kılınç’ın durumu maç saatinde netleşecek.

KART SINIRINDAKİLER

Galatasaray’da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Samsunspor’da ise 8 oyuncu kart ceza sınırında yer alıyor.

OSIMHEN’İN SAMSUN KARNESİ

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Samsunspor’a karşı oynadığı 3 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon ligde 13 golü bulunan Nijeryalı yıldız, gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

OKAN BURUK'TAN KUSURSUZ SERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor’a karşı oynadığı tüm maçları kazandı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı 6’da 6 yaptı.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

Galatasaray, ligde attığı 72 golle en skorer, yediği 23 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun üç mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen