Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Karadeniz ekibi, maç öncesi kadrosunu açıkladı.

5 EKSİK OYUNCU

Samsunspor’da Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Olivier Ntcham’ın yanı sıra Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'UN KAMP KADROSU

Samsunspor’un kamp kadrosunda Ali Badra Diabaté, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Cherif Ndiaye, Efe Berat Törüz, Elayis Tavşan, Enes Albak, İrfan Can Eğribayat, Joe Mendes, Logi Tomasson, Lubomir Satka, Marius Mouandilmadji, Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Tanguy Coulibaly, Toni Borevkovic, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift ve Zeki Yavru yer alıyor.

SAMSUNSPOR- GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor : İrfan Can Eğribayat, Mendes, Diabate, Yalçın Kayan, Borevkovic, Yunus Emre Çift, Ntcham, Soner Gönül, Elayis Tavsan, Mouandilmadji, Holse.

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sanchez, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sane, Lemina, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

LİGDEKİ DURUM

Samsunspor, ligde bu sezon çıktığı 31 maçta 45 puan topladı. Galatasaray ise 31 maçta 74 puana ulaştı ve bu karşılaşmada rakiplerinin durumuna bakmaksızın alacağı galibiyetle şampiyonluğunu ilan edecek.