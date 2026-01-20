Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılında Samsunspor Kulübü ve taraftar grupları, şehirde sessiz yürüyüş düzenleyerek futbol şehitlerini andı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Onur Anıtı’na kadar sessiz yürüyüş yapan taraftarlar kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Adanır ve otobüs şoförü Asım Özkan ile kazadan yıllar sonra hayatını kaybeden takım kaptanı Emin Kar'ın fotoğraflarını taşıdı. Daha sonra futbol şehitleri için Büyük Camii'de mevlüt okutuldu.

'ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel "Futbol şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yeri dolmayacak biliyoruz. Onların bizlere emanet ettiği Samsunspor emanetine sonuna kadar sahip çıkmak için yönetim kurulu olurak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan bu emanete sahip çıkmaktır. Esas olan budur. Başkanımız dahil olmak üzere hem bayrağımızdan aldığımız renklerimiz ile hem de Atatürklü armamızla bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rabbim hiç bir kulübe böyle bir elim kaza göstermemesini diliyorum." diye konuştu.