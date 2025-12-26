Ara transfer dönemi için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe'nin ilk hamlesi büyük ses getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFERDE PRENSİP ANLAŞMAYA VARDI

Sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran Anthony Musaba ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertli ekip, sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden faydalanarak Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katacak. Ancak Fenerbahçe kadrosunu Musaba ile güçlendirirken Samsunspor cephesinden ise tepkiler geldi.

MUSABA İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILACAĞI DUYURULMUŞTU

Thomas Reis'in hem oyuncunun hem de Fenerbahçe'nin bu süreçte takındığı tavırdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Musaba hakkında disiplin sürecinin başlatılacağı bildirilmişti

AÇIKLAMADA FENERBAHÇE'YE DE GÖNDERME YAPILMIŞTI

Ayrıca aynı açıklamada Fenerbahçe'yle ilgili olarak da "FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz." ifadeleri kullanılmıştı.

'MUSABA KONUSU KAPANSI, ARTIK FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım A Spor'un 'Fenerbahçe'yi şikayet edecek misiniz?' şeklindeki sorusunu "Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Musaba, artık Fenerbahçe oyuncusu." diye yanıtladı.

Yıldırım'ın bu açıklaması, Karadeniz ekibinin yıldız oyuncuyla ilgili yasal bir süreç başlatma istediğinden vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.