Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağladı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’ye transfer olan 25 yaşındaki Hollandalı için başarı dileklerinde bulundu.

BAŞARI DİLEKLERİ

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, “Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde gösterdiğin mücadele ve katkıların, bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri olmanı sağladı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Musaba’ya yeni kariyerinde başarı dilekleri iletildi. TFF verilerine göre Fenerbahçe, Musaba ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.