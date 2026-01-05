Fenerbahçe'nin Anthony Musaba hamlesine Samsunspor'dan karşı cevap gecikmedi.

SAMSUNSPOR İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A TALİP OLDU

Karadeniz ekibi, sarı lacivertli ekipte gözden düşen kaleci İrfan Can Eğribayat'a talip oldu.

YÜKSEL YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın devreye girerek 27 yaşındaki file bekçisi için Polonya ekipleriyle görüşen Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

POLONYA EKİPLERİ DE PEŞİNDE

Legia Varşova ve Lech Poznan'ın da girişimlerde bulunduğu İrfan Can'ın rotasını Karadeniz'e çevirebileceği belirtiliyor.

TRANSFER HAMLESİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Samsunspor'un Okan Koçuk'a rağmen ara transfer döneminde ikinci bir kaleci transfer etmek istemesi kamuoyunda şaşkınlık yaratırken İrfan Can Eğribayat'ın geleceği merak konusu oldu.