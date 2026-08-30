Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21:30'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor: 12 milyon euroluk gizli operasyonFenerbahçe transferde durmuyor: 12 milyon euroluk gizli operasyonSpor

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi

SAMSUNSPOR 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Samsunspor-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE VEDAT MURIQI İLE MAÇA GOLLE BAŞLADI

3' Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskısını hissettiren Sarı Lacivertliler Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti.