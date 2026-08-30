Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21:30'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.
SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi
SAMSUNSPOR 0-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Samsunspor-Fenerbahçe maçı başladı.
FENERBAHÇE VEDAT MURIQI İLE MAÇA GOLLE BAŞLADI
3' Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskısını hissettiren Sarı Lacivertliler Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti.