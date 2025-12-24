Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.
SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR İLK 11'LER
Samsunspor: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevković, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner A., Tahsin, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceylan, Deniz Salih Aydoğdu, Christ Sadia, Ömer Bedir Kara, Metehan Altunbaş, Ömer Efe Ay, Eren Aydoğdu
SAMSUNSPOR 1-0 EYÜPSPOR CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
SAMSUNSPOR GOLÜ ERKEN BULDU
10' Maça hızlı başlayan Samsunspor, Mouandilmadji'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.