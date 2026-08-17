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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, kırmızı-beyazlılar bir ayrılığı daha resmen açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, Senegalli golcü Cherif Ndiaye'nin 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla PAOK'a kiralandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Cherif Ndiaye, 2026-27 sezonu sonuna kadar Yunanistan'ın PAOK FC takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Cherif'e yeni sezonda başarılar dileriz."

YENİ ADRESİ PAOK OLDU

Böylece 31 yaşındaki Senegalli santrfor, kariyerine Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK formasıyla devam edecek.

Transfer anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunurken, PAOK sezon sonunda oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip olacak.

SAMSUNSPOR'DA 10 GOL KAYDETTİ

Cherif Ndiaye, geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla 29 resmi karşılaşmada 10 gol kaydederek takımın en önemli hücum silahlarından biri olmuştu.

Tecrübeli golcü, yeni sezonda PAOK'un başarısı için mücadele edecek.