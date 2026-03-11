Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile eşleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz derbisinin zorlu geçeceğini vurgulayan Yıldırım, kupayı kazanarak Avrupa kupalarına katılım hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin ardından Samsunspor’un rakibi Trabzonspor olarak belirlendi. Kura sonrası konuşan Yıldırım, eşleşmenin oldukça güçlü bir rakiple gerçekleştiğini söyledi.

Turnuvanın bu aşamasında güçlü ekiplerin bulunduğunu belirten Yıldırım, Samsunspor’un en zor eşleşmelerden birini aldığını ifade etti. Karadeniz derbisi niteliğindeki mücadelenin Samsun’da oynanacak olmasının ise önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

Kura değerlendirmesinde Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Bütün takımlar için hayırlı bir kura olmasını diliyorum. Bana göre en zorlu eşleşme bizim oldu. Çünkü Karadeniz’in iki güçlü ekibi kupada karşı karşıya gelecek. Ancak maçın kendi sahamızda oynanması bizim için önemli bir avantaj. Trabzonspor güçlü bir rakip. Onu geçebilirsek yarı finalde Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Bu nedenle işimizin kolay olmadığı ortada. Zor mücadeleleri seviyoruz ve takımıma güveniyorum. Hedefimiz çeyrek finali ve yarı finali geçerek finale yükselmek. Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu Türkiye Kupası. Yönetim ve takım olarak bu hedef doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Yolumuza devam edersek futbolseverlere keyifli karşılaşmalar izleteceğimize inanıyorum. Samsunspor tarihinde ikinci kez finale çıkmak ve ilk kez kupayı kazanmak istiyoruz.”

AVRUPA HEDEFİ

Yüksel Yıldırım, Avrupa kupalarındaki hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Takımın Avrupa’da ilerleme hedefinin sürdüğünü belirten Yıldırım, hem Türkiye Kupası’nda hem de Avrupa arenasında başarılı olmak istediklerini söyledi.

Bir basın mensubunun “Avrupa kupalarında tur atlamak mı yoksa Türkiye Kupası’nı kazanmak mı?” sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:

“Bizim için ikisi de önemli. Avrupa’da hedef olarak çeyrek finale ulaşmayı belirlemiştik. Şu anda son 16 turundayız ve önümüzde kritik bir karşılaşma var. Bu mücadeleyi kazanarak Madrid’e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu başarabilirsek kulüp tarihine geçecek bir sonuç elde ederiz. Avrupa’da sürekliliği sağlamak açısından Türkiye Kupası da bizim için büyük önem taşıyor.”