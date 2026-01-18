Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu USL Dunkerque, ara transfer döneminde önemli bir transfere imza attı. Ligue 2 temsilcisi, Gessime Yassine’yi, Ligue 1 ekibi Strasbourg’a gönderdi. Bu transferden 7 milyon Euro gelir elde edildi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI

7 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle gerçekleşen Yassine transferi, USL Dunkerque tarihinin en yüksek satış rakamı oldu.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME

Gessime Yassine, transfer olduğu Strasbourg ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

YASSİNE'NİN PERFORMANSI

20 yaşındaki Gessime Yassine, bu sezon USL Dunkerque formasıyla 15 maça çıktı. Bu süreçte 3 gol, 8 asistlik katkı sağladı.