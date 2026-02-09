Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un “esas” hedefinin Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek olduğunu söyledi.

Kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım, Samsunspor’u ikinci ligden Süper Lig’e taşıdıklarını hatırlattı.

Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, “Süper Lig’de kalıcı olmanın bazı şartları var. Kulüp olarak bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Her şeyin sürdürülebilir ve kalıcı olması lazım. Esas hedef, Samsunspor’un artık Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden bir kulüp haline gelmesi” dedi.

Süper Lig’de ve Avrupa’da kalıcı olabilmek için doğru transferler yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Bu sezon Avrupa’daki ilk yılımız ve bunu başarıyla geçirdik. Kimsenin beklemediği bir şekilde üst tura çıktık. Hedefimiz ilk 8’di ancak son üç maçta bunu başaramadık ve ilk 24’te kaldık. Kuzey Makedonya’da maç yapacağız. İnşallah turu geçen taraf olur ve ilk 16’ya kalırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası’nda Samsunspor’un grubunda lider olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Grubu lider bitirirsek doğrudan çeyrek finale çıkacağız. Çeyrek finalde iyi bir eşleşme yakalarsak, yarı final ve final hedefiyle Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Bu, Avrupa’ya gidişin en kısa yolu. Bunu başaramazsak Süper Lig’de üst sıraları zorlayacağız ancak şu anki gidişat pek umut vermiyor” diye konuştu.

Trabzonspor mağlubiyetinin takımı zorladığını ancak lig bitmeden pes etmeyeceklerini belirten Yıldırım, “Samsunspor’un kesinlikle ilk 10’un altında olmaması gerekiyor. Hedefimiz ilk 5. İlk 5’e giremezsek başarısızız ama ilk 10’un altına da düşmemeliyiz. Düşme korkusu yaşamak istemiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.