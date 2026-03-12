Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybetti.

Rövanş öncesi turu zora sokan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

YÜKSEL YILDIRIM: 'ÜÇ FARKLI YENMEMİZ ZOR GÖZÜKÜYOR'

Yüksel Yıldırım stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"La Liga ile Süper Lig arasındaki farkı bir Anadolu takımı olarak deneyimlemiş olduk. Biz kendimizi hızlı biliyorduk ama onlar daha hızlıymış. Daha iyi hazırlanmışlar ama yediğimiz ikinci ve üçüncü gol Samsunspor'a yakışmadı. Bizim hatalarımızı değerlendirerek golleri buldular. Takımda Fenerbahçe maçının yorgunluğu da gözüküyordu. Çok tempolu bir maç oynamıştık. Gerçekçi olmak lazım. Ben gerçekçi bir adamın maç öncesi şanslar 50-50'ydi şimdi şansımız 20'lere düştü. Üç farklı yenmemiz zor gözüküyor."