Trendyol Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Samsunspor’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray’dan iki oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

'İKİ OYUNCU DA LİSTEMİZDE'

Eski Açık’a konuşan Yüksel Yıldırım, Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş’ın transfer listesinde bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, “İki oyuncu da transfer listemizde yer alıyor. Ama henüz resmi görüşmelerde bulunmadık. Şu an erken ama iki oyuncu da listemizde.” ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI ÇIKIŞI

Samsunspor Başkanı, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, mevcut sistem yerine daha geniş bir yabancı kontenjanı istediklerini belirterek, “10+4 yerine keşke 12+4 olsa daha iyi olurdu.” dedi.

'DURSUN ÖZBEK’E KATILIYORUM'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yabancı kuralı hakkındaki görüşlerine destek veren Yıldırım, “Dursun Özbek’in açıklamalarına katılıyorum. Bence 12+4 sistemi çok daha iyi olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım ayrıca takım kadrosunda 16 yabancı oyuncunun bulunmasının kulüpler açısından daha rahatlatıcı olacağını ifade etti.