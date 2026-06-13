Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, eski Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transferiyle ilgili çıkan iddialara şahsi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

36 yaşındaki Ekvadorlu yıldızın gündemlerinde olmadığını belirten Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, emekli sandığı kulübü değil" ifadelerini kullandı.

'BU YAŞTAKİ OYUNCULARLA ASLA İŞİMİZ OLMAZ'

Yüksel Yıldırım Enner Valencia haberini şu sözlerle yalanladı:

"Yalan haber yapmak sizlere yakışmıyor. Samsunspor taraftarını böyle saçma sapan haberlerle kandıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim futbol vizyonumuzda bu yaştaki oyuncular asla transfer gibi işlerimiz olamaz. Burası emekli sandığı kulübü değil. Başka Kulüpler için yapın bu haberleri"