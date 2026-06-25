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Kaynak: DHA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 aday futbolcuyla masaya oturduklarını, ancak şu ana dek hiçbir transferin sonuçlanmadığını duyurdu.

Yıldırım, kulübün gündemine oturan Jovan Miloseviç iddialarını ise net bir dille yalanladı.

2026-2027 sezonu için yürütülen transfer çalışmalarını değerlendiren Yıldırım, kadroya katmak istedikleri isimlerle temas kurulduğunu, sürecin ise henüz tamamlanmadığını söyledi.

"5 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜK"

Takıma en uygun futbolcuları belirleyip görüşmeleri temkinli biçimde sürdürdüklerini vurgulayan başkan, transfer tamamlanmadan oyuncu ismi açıklamamayı tercih ettiğini kaydetti.

Yıldırım, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil"

MILOSEVIÇ İDDİALARINA YANIT

Son günlerde kulüple anılan Jovan Miloseviç haberlerini de gündemine alan Yıldırım, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Başkan, sürece dair değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Transferler sonuçlanmadan görüştüğümüz oyuncu hakkında konuşmayan biriyim. Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil. Takımımız ile adı anılan Jovan Miloseviç ile ilgilendiğimiz haberleri de doğru değil."