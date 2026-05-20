Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hırvatistan ekibi NK Osijek ile ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi.

Hırvatistan’ın en üst futbol ligi Prva HNL’de mücadele eden ve sezonu alt sıralarda sürdüren NK Osijek’in kendisine teklif edildiğini belirten Yıldırım, kulübü satın alma düşüncesinin olmadığını söyledi.

Yıldırım açıklamasında, “NK Osijek’i bana teklif ettiler ancak istemediğimi ilettim. Kulübü satın almak gibi bir ilgimiz olmadı. Bu konuda herhangi bir girişimimiz ya da değerlendirmemiz de bulunmuyor” ifadelerini kullandı.