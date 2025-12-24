Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Samsunspor Eyüpspor’u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Samsunspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibine 8 maç sonra galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mouandilmadji ve 33’te Soner Aydoğdu’dan geldi.

Mücadelede Eyüpspor’un 70’inci dakikada Metehan ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR’a takılırken 90’da Berke Deniz’in farkı 1’e indirmesi puan için yeterli olmadı.

Çıktığı son 5 maçta yenilen ve toplamda 8 maçtır kazanamayan Samsunspor böylelikle 2025 yılını galibiyetle tamamlayarak moral buldu.

SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR İLK 11'LER

Samsunspor: Posiadala, Tomasson, Drongelen, Borevković, Mendes, Holse, Makoumbou, Soner A., Tahsin, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Gilbert Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceylan, Deniz Salih Aydoğdu, Christ Sadia, Ömer Bedir Kara, Metehan Altunbaş, Ömer Efe Ay, Eren Aydoğdu

SAMSUNSPOR 2-1 EYÜPSPOR ÖNEMLİ ANLAR

1' İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

SAMSUNSPOR GOLÜ ERKEN BULDU

10' Maça hızlı başlayan Samsunspor, Mouandilmadji'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

33' Samsunspor, ceza sahası içerisine yapılan ortada yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Soner Aydoğdu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 2-0 EYÜPSPOR

EYÜPSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

70' Eyüpspor'un Metehan ile bulduğu golde VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Ömer Faruk Turtay ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

EYÜPSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

90' Eyüpspor, 18 yaşında Berke Deniz Baran'ın attığı şık golle umutlandı.