Samsun’un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgede yer alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Samsunlular bu çiçeğe gözü gibi bakıyor: Koparmanın cezası 699 bin lira
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan kum zambağına, Samsunlular gözü gibi bakıyor. Bu çiçeği kopartanlara 699 bin liraya kadar ceza veriliyor.Kaynak: AA
Bölgede bulunan türler arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.
KORUMA ALTINDA BULUNUYOR!
Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve güzel kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor. Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nın sadece kanatlı hayvanlara değil birçok canlıya ev sahipliği yaptığını, aynı zamanda pek çok bitki türünü de içinde barındırdığını ifade etti.
KOPARMANIN CEZASI 699 BİN TL!
Bölgeye gelen ziyaretçilerin kum zambaklarını da görebildiğini belirten Yılmaz, endemik türler arasındaki kum zambaklarının koparılması durumunda 387 bin ile 699 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ziyaretçilerin alanı farklı ulaşım araçlarıyla gezebildiğini dile getiren Yılmaz, "Ziyaretçilerimiz kum zambaklarını, üstü açık tur otobüsleri, akülü arabalar, bisikletlerle ve yaya olmak üzere alanda görebilir" ifadelerine yer verdi.
Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller familyasına ait, Türkiye'nin tüm kıyı şeridindeki kumullarda doğal olarak yetişen, nesli tehlike altında ve yasal koruma altında olan çok yıllık, soğanlı bir bitki türüdür.