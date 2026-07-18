Samsunlular bu çiçeğe gözü gibi bakıyor: Koparmanın cezası 699 bin lira

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nın sadece kanatlı hayvanlara değil birçok canlıya ev sahipliği yaptığını, aynı zamanda pek çok bitki türünü de içinde barındırdığını ifade etti.