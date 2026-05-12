Samsun'da sokağa çıkan DİSK Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, iktidarın ekonomi ve sağlık politikalarına sert tepki gösterdi. Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını belirten sendika temsilcileri, "Avrupalı emekli dünyayı gezerken, bizim rotamız mutfak ile oturma odası arasındaki koridor oldu" diyerek yaşanan sefaleti özetledi.

Ekonomik krizin en ağır yükünü omuzlayan emekliler, Samsun’da yaptıkları ortak açıklamayla hükümete seslendi. Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu ve Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, emeklilerin "devletin sırtında yük" olarak görülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

"DOKTORA ULAŞMAK BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKMASI GİBİ"

Sağlık sistemindeki tıkanıklığa dikkat çeken Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, yaşlı nüfusun hayati branşlarda randevu alamadığını vurguladı. Kutlu, sağlıkta yaşanan çöküşü şu sözlerle ifade etti:

"Randevu sistemi üzerinden doktora ulaşmak, Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer hale geldi. Göz, kardiyoloji, nöroloji gibi branşlarda aylar sonrasına gün veriliyor. Bizim o süreyi bekleyecek ömrümüz var mı, önemsenmiyor. Eczaneye gittiğimizde karşımıza çıkan ilaç katılım payları ve fiyat farkları, zaten kuşa dönmüş maaşımızı daha elimize geçmeden eritiyor."



"4 BİN LİRALIK İKRAMİYE BİR 'HARÇLIK' BİLE DEĞİL"

Kurban Bayramı öncesi açıklanan 4 bin liralık ikramiyeye de tepki gecikmedi. Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, bu rakamın emekliyle dalga geçmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün müjde diye sunulan 4 bin liralık ikramiye ile kurbanlık almak imkansız. Bırakın kurbanı, torunlarımıza bayram harçlığı bile veremiyoruz. Bu rakam ikramiye özelliğini yitirmiş, iktidarın emekliye biçtiği değeri gösteren bir 'sus payı' seviyesine inmiştir. Bizi derin bir yoksulluğa mahkûm edenler zerre mahcubiyet duymuyor."



"TATİL ROTAMIZ MUTFAK İLE OTURMA ODASI ARASI"

Avrupa’daki emeklilerin yaşam standartlarıyla Türkiye’deki tabloyu kıyaslayan Aydın, emeklinin sosyal hayatının tamamen yok edildiğini belirtti: "İktidar bizim kaç miligram protein tüketeceğimize, hangi marketin ucuzluk kuyruğuna gireceğimize karar veriyor. Tatil rotamızın sınırlarını çizdiler: Mutfak ile oturma odası arasındaki o dar koridor!"