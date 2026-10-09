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Öngörülerin gerçekleşmesi halinde şirket, çeyreklik bazda 100 trilyon won barajını aşarak teknoloji tarihinde bir ilke imza atacak. Ancak bellek fiyatlarındaki yükseliş şirketin çip birimini zirveye taşırken, mobil ve tüketici elektroniği bölümlerinde ciddi kârlılık baskısı yaratıyor.

KÂR DOKUZ KATINA ÇIKARAK REKOR KIRDI

Temmuz-eylül dönemine ait ön finansal sonuçlarını açıklayan Samsung, çeyreklik faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dokuz kat (%782,5) artış gösterdiğini bildirdi. Üst üste dördüncü çeyrekte de rekor kıran dev şirket, üçüncü çeyrek gelirlerinin ise %127 artışla 195 trilyon wona (145,57 milyar dolar) ulaşmasını öngörüyor. Şirket birimlerinin detaylı finansal dökümü 29 Ekim’de ilan edilecek.

BELİK KRİZİ VE HBM TALEBİ FİYATLARI TIRMANDIRIYOR

Yapay zeka veri merkezleri ve sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ile geleneksel DRAM/NAND çözümlerine yönelik küresel talep arz kapasitesini geride bırakmayı sürdürüyor. Üreticilerin arzı hızlı artıramaması nedeniyle bellek pazarındaki fiyat baskısının ve krizin 2028 yılına kadar devam edebileceği belirtiliyor. HBM sevkiyatlarını çeyreklik bazda %50 büyüten Samsung ve rakibi Micron gibi devlerin brüt kâr marjları bu süreçte %80 seviyesini aştı.

MOBİL VE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ ZARAR YAZDI

Yarı iletken pazarında rekor getiren bellek fiyatlarındaki fahiş artış, Samsung’un kendi ürettiği akıllı telefon ve ev elektroniği ürünlerinde yüksek bileşen maliyetine dönüştü. Yükselen bellek maliyetlerini telefon fiyatlarına tamamen yansıtamayan mobil iş kolunun üçüncü çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar ettiği tahmin ediliyor. BENZER şekilde döküm (foundry) tesisleri, TV ve dijital ev aletleri birimleri de yüksek sabit maliyetler ile çip fiyatları yüzünden çeyreği zararla kapattı.