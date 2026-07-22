Samsung’un katlanabilir telefonları sahneye çıktı: İşte yeni modeller

Galaxy Z Fold8 Ultra ise kapalıyken biraz daha ince ve uzun bir yapıda. Bu sayede tek elde kullanımı mümkün. Ekranı tamamen açtığınızda ise adeta bir tablete dönüşüyor ve 8 inç ekran büyüklüğüne erişiyor. Samsung, bu büyük ekran ve tabii ki Snapdragon 8 Gen 5’in de yardımıyla bu telefonda multitasking, yani aynı anda birden fazla işlemi iyi bir performansla gerçekleştirebileceğinizi söylüyor.