Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon ailesini görücüye çıkardı. Düzenlenen özel etkinlikte yeni modeller yerinde deneyimlendi.
Samsung’un katlanabilir telefonları sahneye çıktı: İşte yeni modeller
Samsung, düzenlediği özel etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefon ailesini teknoloji severlerin beğenisine sundu.Kaynak: Diğer
Donanımhaber’de yer alan habere göre, Güney Koreli üretici; Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 modelleriyle tüm gözleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Bu seçenekler arasında favori Galaxy Z Fold8 oldu. Küçük bir not defterini çağrıştıran tasarımı, cihazı tek elle kullanmayı son derece kolaylaştırırken cebinizde de zahmetsizce taşımanıza imkan tanıyor.
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, özel bir etkinlikle yeni akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Bu etkinlikte Donanım Günlüğü cihazları yerinde deneyimledi
Galaxy Z Fold8, kapalıyken 5.5 inç, açıkken ise 7.6 inç değerde ekran sunuyor. Kapalı formdayken çoğu kez tek elde kullanabiliyor, cebinizde de rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. 201 gram ağırlıktaki telefon, hem önde hem de arkada dual kamera sistemleri sunuyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 çözümü var.
Galaxy Z Fold8 Ultra ise kapalıyken biraz daha ince ve uzun bir yapıda. Bu sayede tek elde kullanımı mümkün. Ekranı tamamen açtığınızda ise adeta bir tablete dönüşüyor ve 8 inç ekran büyüklüğüne erişiyor. Samsung, bu büyük ekran ve tabii ki Snapdragon 8 Gen 5’in de yardımıyla bu telefonda multitasking, yani aynı anda birden fazla işlemi iyi bir performansla gerçekleştirebileceğinizi söylüyor.
Ve Galaxy Z Flip8, minimal yapı ve kolay kullanılabilirlik isteyenler için ideal bir çözüm. Kapak ekranı 4.1 inç değerde, açılan ekranı ise 6.9 inç değerde. Sosyal medya tutkunları ve fotoğraf çekmekten hoşlananlar için güzel bir alternatif olabilir.