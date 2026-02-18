SAMSUNG’UN YENİ KATLANABİLİR TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Teknoloji dünyasında büyük ses getiren bir sızıntıya göre Samsung, alışılmış tasarımlardan farklı yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. “Wide Fold” kod adıyla anılan cihazın, şirketin One UI 9 yazılım dosyalarında bulunan animasyonlar sayesinde ortaya çıktığı bildirildi.

Uzmanlara göre bu durum, cihazın aktif geliştirme sürecinde olduğunu gösteriyor.

MEVCUT FOLD SERİSİNDEN ÇOK DAHA GENİŞ

Sızdırılan görüntüler, yeni modelin klasik Galaxy Z Fold tasarımından ayrılacağını ortaya koyuyor. Buna göre telefon, katlandığında daha geniş bir dış ekrana sahip olacak. Bu sayede kullanıcıların telefonu açmadan daha fazla işlem yapabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca cihazın iç ekran oranının da daha yatay ve tablet deneyimine yakın olacağı konuşuluyor. Bu tasarımın özellikle üretkenlik ve çoklu görev kullanımını artırması bekleniyor.

ÇİFT KAMERA DELİĞİ VE S PEN İDDİASI

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise hem iç hem dış ekranda selfie kameraları için delik bulunması. Bunun yanında, entegre bir S Pen yuvası ihtimali de gündemde. Bu özellikler, cihazı iş ve profesyonel kullanım için daha cazip hale getirebilir.

TANITIM TARİHİ BELİRSİZ

Telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz net değil. Ancak bazı iddialar, yeni modelin Fold ve Flip serisinin gelecekteki versiyonlarıyla birlikte tanıtılabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, Samsung’un bu süreyi teknolojiyi geliştirmek ve katlanabilir dayanıklılığını artırmak için kullanacağını düşünüyor.

KATLANABİLİRDE REKABET KIZIŞIYOR

Samsung’un bu hamlesi, Apple’ın katlanabilir iPhone planları ve Çinli üreticilerin agresif stratejileriyle artan rekabetin bir parçası olarak görülüyor.

Teknoloji analistlerine göre katlanabilir telefonlar hâlâ niş bir pazar olsa da, önümüzdeki yıllarda ana akım haline gelebilir.