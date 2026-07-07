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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yılın ikinci çeyreğine dair 3 aylık finansal veri tahminlerini paylaştı.

ise Samsung, resmî rakamlardan önce tahminî verileri verdi. Resmi veriler ise birkaç hafta sonra yayımlanması bekleniyor.

Tahmini verilere göre; şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam 112,02 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Bu gelirlerden elde edilen faaliyet kârının ise 58,56 milyar dolar civarında olması öngörülürken 2025 yılında toplam kârı 28 milyar dolar olmuştu. Bu tahmin doğru çıkarsa son 3 ayda geçen yılın tamamında kazandığı paradan daha fazla Samsung kazanmış olacak.

Firma gelirinin geçen yıla kıyasla yüzde 130 arttığı görülürken, kârı ise yüzde 1.811 gibi inanılmaz seviyede artmış olacak.

Rekor yükselişin nedeni olarak ise DRAM fiyatlarındaki artış ve kriz olduğu belirtiliyor. Samsung, dünyanın en büyük bellek üreticileri arasında konumlanıyor. Son zamanlarda DRAM, HBM ve NAND satışlarında ve fiyatlarında patlama olmuştu.