Samsung'tan dev adım: Askeriyeye özel Galaxy S26 Tactical Edition geliyor

Samsung, yılın sonlarına doğru Galaxy S26 serisinin askeri odaklı bir sürümü olan Galaxy S26 Tactical Edition'ı piyasaya sürecek. Askeri özellikler barındıran telefonu savunma sanayi uzmanları yakından takip ediyor.

Samsung, yeni askeri akıllı telefon tanıtımına hazırlanıyor. Dev şirket, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 serisinin askeri odaklı bir varyantı olan Galaxy S26 Tactical Edition (TE)’yi piyasaya sürecek.

Galaxy S26 Tactical Edition’ın Samsung'un tescilli "Samsung Knox Security" platformunu koruyacağı ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) standartlarına dayalı çift veri şifreleme sistemini daha da geliştireceği tahmin ediliyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, cihazın özellikle artan savaş alanı veri taleplerini desteklemek için depolama kapasitesinin iki katına çıkarılacağı (512 GB'tan 1 TB’a), yeni yapay zeka özelliklerinin ise gelişmiş gece operasyon görüntüleme ve gerçek zamanlı taktik durum özetleme özelliklerini içereceği söyleniyor.

Samsung'un bu segmentte lider bir güç olduğu biliniyor. Şirket, askeri akıllı telefon pazarında Japonya'nın Panasonic ve ABD merkezli Apple gibi rakiplerinin önünde ezici bir paya sahip. Samsung'un askeri akıllı telefonlarının, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri dahil olmak üzere ABD ordusunun tüm kollarında kullanıldığı söyleniyor.

Samsung’un en güçlü yönlerinden biri, ABD ordusu tarafından kullanılan taktik uygulamalarla (ATAK -Android Team Awareness Kit dahil) gelişmiş uyumluluğu ve bilgi sızıntısı endişelerini azaltmayı amaçlayan tescilli güvenlik altyapısı.

