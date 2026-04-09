Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, yeni Galaxy A serisiyle mobil inovasyonlarını ve zenginleştirilmiş "Acayip İyi" (Awesome Intelligence) özelliklerini kullanıcılarla buluştururken, yapay zeka yeteneklerini daha fazla cihaza yayma ve kullanıcıları günlük görevleri kolaylaştıran sezgisel çözümlerle destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Galaxy A57 5G ve Galaxy A37 5G, performans, kamera ve ekran güncellemelerinin yanı sıra dayanıklılık ve güvenlik özellikleriyle kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Altı nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve uzun süreli güvenlik desteği sunan yeni Galaxy A serisi, uzun süreli kullanım hedefiyle geliştirildi.

Serinin öne çıkan modeli Galaxy A57 5G ise daha ince tasarımı ve güncellenmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.Günlük kullanıma yönelik geliştirilen "Acayip İyi" yapay zeka özellikleriyle Galaxy A57 5G ve A37 5G, One UI 8.5 üzerinden kullanıcılara sunuluyor. Bu kapsamda sesli içeriklerin metne dönüştürülmesi, ekrandaki içeriklerle hızlı işlem yapılması ve çoklu pencere kullanımında kolay düzenleme gibi işlevler öne çıkıyor.

Ayrıca fotoğraf ve video düzenleme tarafında yapay zeka destekli araçlarla içeriklerin daha pratik şekilde düzenlenmesi sağlanırken, arama ve cihaz içi etkileşimlerde de yapay zeka destekli çözümlerle kullanıcı deneyiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

KAMERA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Galaxy A57 5G ve A37 5G, güncellenmiş kamera donanımı ve geliştirilmiş Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) ile farklı ışık koşullarında daha net ve detaylı görüntüler sunmayı hedefliyor.Cihazlarda yer alan 50 megapiksel ana sensör, üçlü kamera sistemiyle birlikte manuel ayara ihtiyaç duymadan çeşitli çekim senaryolarında detaylı görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Düşük ışık koşullarına yönelik geliştirilen "Nightography" özelliği, gece çekimlerinde görüntü kalitesini artırırken, Galaxy A57 5G modelinde bulunan gelişmiş görüntü işleme teknolojisi detayların korunmasına ve gürültünün azaltılmasına katkı sağlıyor.

Yapay zeka tabanlı optimizasyon, portre çekimlerinde doğal cilt tonlarını koruyarak arka plan ayrımını iyileştirirken, cihazlarda yer alan ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro lensler de hem geniş kadrajlı hem de yakın plan çekimlere imkan tanıyor.

Galaxy A57 5G, yükseltilmiş CPU, GPU ve NPU birimleriyle performans odaklı bir yapı sunarken, hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Cihaz, ince çerçeveler ve "Vision Booster" destekli Super AMOLED+ ekranıyla farklı ışık koşullarında daha net bir görüntü sunarken, 5 bin mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor ve Süper Hızlı Şarj 2.0 teknolojisiyle yaklaşık 30 dakikada yüzde 60 doluluğa ulaşabiliyor.

Genişletilmiş "vapor chamber" soğutma sistemi uzun süreli kullanımda performansın korunmasına katkı sağlarken, her iki model de suya ve toza karşı IP68 sertifikasıyla dayanıklılık sunuyor.

UZUN SÜRELİ DESTEK VE TEMEL GÜVENLİK

Galaxy A57 5G ve A37 5G, altı nesle kadar Android işletim sistemi ve One UI güncellemeleri ile altı yıla kadar güvenlik desteği sunarak cihazların daha uzun süre kullanılmasına imkan tanıyor.

Samsung’un donanım tabanlı ve müdahaleye dayanıklı güvenlik çözümü Knox Vault ile desteklenen cihazlarda, "Güvenlik ve Gizlilik Kontrol Paneli", "Otomatik Engelleyici", "Özel Paylaşım", "Hırsızlık Koruması" ve "Özel Albüm" gibi güvenlik ve gizlilik özellikleri yer alıyor.Öte yandan "Gizlilik Uyarısı" özelliği, konum izinleri ve hassas verilerin izlenmesine ilişkin kullanıcıları bilgilendirerek cihaz üzerindeki kontrolün artırılmasını sağlıyor.

Galaxy A57 5G ve A37 5G, yarından itibaren belirli pazarlarda "awesome navy", "awesome gray", "awesome icyblue" ve "awesome lilac" ile "awesome lavender", "awesome charcoal", "awesome graygreen" ve "awesome white" renk seçenekleriyle satışa sunulacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve Cihaz Deneyimi (DX) Bölümü Başkanı TM Roh, yeni Galaxy A serisinin, son yenilikleri daha fazla kullanıcıya ulaştırarak yapay zekayı herkes için erişilebilir kılma konusundaki kararlılıklarını yansıttığını belirtti.

Roh, "Samsung’un temel yeteneklerinin zenginleştirilmiş ‘Awesome Intelligence’ ile birleşmesiyle, Galaxy A57 5G ve A37 5G dünya genelindeki kullanıcılara güvenilir bir günlük performans sunacak ve yapay zekanın hızla yayılmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.