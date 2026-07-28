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Kaynak: AA / İHA

Samsung Electronics, dijital sanat deneyimini genişletecek önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, Norveç'teki MUNCH Müzesi ile yaptığı anlaşma kapsamında dünyaca ünlü ressam Edvard Munch'un en önemli eserlerini Samsung Art Store platformuna taşıdı.

Yeni koleksiyonla birlikte aralarında "The Scream" (Çığlık), "The Dance of Life" ve "Melancholy" gibi dünyaca tanınan eserlerin de bulunduğu toplam 37 başyapıt, Samsung kullanıcılarının erişimine açıldı.

DAHA ÖNCE SERGİLENMEYEN ESERLER DE YER ALIYOR

Samsung Art Store'a eklenen koleksiyon, yalnızca Munch'un en bilinen tablolarıyla sınırlı kalmıyor.

"Garden with Trees" ve "Two People at Table" gibi eserlerin yanı sıra, MUNCH Müzesi arşivlerinde özel koruma altında tutulan ve bugüne kadar geniş kitlelerle buluşturulamayan bazı nadir çalışmalar da dijital koleksiyonda yer alıyor.

Bu eserlerin büyük bölümü, korunmaları amacıyla kontrollü koşullarda muhafaza edildiği için normal şartlarda sergilenemiyor.

5 BİNDEN FAZLA SANAT ESERİNE ERİŞİM

Yeni koleksiyon, yalnızca Samsung Art Store üzerinden ve Samsung'un Art TV serisinde kullanılabilecek.

Şirket, 2026 televizyon serisiyle birlikte Art Store deneyimini The Frame, Neo QLED, Micro RGB modellerinin yanı sıra S95H OLED televizyonlara da taşıdı.

Samsung Art Store kullanıcıları, Edvard Munch koleksiyonuyla birlikte dünyanın önde gelen müzeleri, galerileri ve sanatçılarından seçilen 5 binden fazla sanat eserine erişebiliyor.

İLK KEZ KULLANACAKLARA 90 GÜN ÜCRETSİZ ERİŞİM

Samsung, Avrupa'da uyumlu televizyonlara sahip olup Samsung Art Store'u ilk kez kullanacak kullanıcılar için de özel bir kampanya başlattı.

Yeni kullanıcılar, 90 günlük ücretsiz deneme aboneliği sayesinde hem Munch koleksiyonunun tamamını hem de platformdaki tüm sanat eserlerini ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

"SANATI MİLYONLARCA İNSANA ULAŞTIRIYORUZ"

Samsung Nordik Ülkeler TV ve Ses Direktörü Tommy Nilsson, Samsung Art Store aracılığıyla milyonlarca insanın sanat eserlerine ulaşabildiğini belirterek, MUNCH Müzesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin Avrupa sanat mirasını dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıyacağını ifade etti.

MUNCH Müzesi Direktörü Tone Hansen ise iş birliğinin, Edvard Munch'un eserlerini Oslo'daki müzenin sınırlarının ötesine taşıyarak küresel ölçekte daha fazla sanatseverle buluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Samsung ile MUNCH Müzesi arasındaki bu iş birliği sayesinde, Edvard Munch'un ikonik eserleri artık dijital ortamda milyonlarca kullanıcı tarafından yüksek görüntü kalitesiyle deneyimlenebilecek.