Samsung’dan radikal karar: Yüzlerce işçi kapının önüne konuyor

TV ve beyaz eşya tarafında Çinli üreticiler TCL ve Hisense'in pazardaki baskısı her geçen gün artıyor. Microsoft, Meta ve Amazon gibi devlerin yapay zeka odağında kadro revizyonuna gittiği bir dönemde gerçekleşen bu hamle, sektördeki genel dönüşümün bir parçası olarak görülüyor.