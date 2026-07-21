Küresel teknoloji pazarının lider isimlerinden Samsung, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faaliyetlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidiyor. Şirket, operasyonel yapısını güncelleme adımları doğrultusunda yüzlerce personeli doğrudan ilgilendiren bir karara imza attı.
Samsung’dan radikal karar: Yüzlerce işçi kapının önüne konuyor
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD’deki merkezini Teksas’a taşırken 739 çalışanı kapsayan bir işten çıkarma kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Tüketici elektroniği kolu Samsung Electronics America’nın yönetim merkezini New Jersey’den Teksas eyaletine taşıma kararı, istihdam yapısında değişikliği beraberinde getirdi. Şirket kanadından yapılan bilgilendirmeye göre Englewood Cliffs lokasyonundaki bazı kadrolar bu süreçten etkilendi.
Çalışanlara Teksas’taki yeni merkeze transfer olma imkânı tanındı. Taşınmayı onaylamayan personelin iş akitleri sonlandırıldı. Şirket yetkilileri, yaşanan sürecin dünya genelini kapsayan kitlesel bir tenkisat olmadığını, tamamen ABD’deki adres değişikliğine bağlı bir yapılanma olduğunu vurguladı.
Dünya genelinde çip, ekran teknolojileri, televizyon ve akıllı telefon alanlarında faaliyet gösteren dev markanın bu adımından en çok etkilenen detaylar şöyle sıralandı:
Toplam Etki: New Jersey ve Texas’taki toplam 739 pozisyon süreçten etkilendi.
Plano Ofisi: Texas’ın Plano şehrindeki lokasyonda yaklaşık 100 çalışanın işine son verildi.
Departmanlar: İşten çıkarılanlar arasında mobil cihazlar biriminde çalışan personelin de yer aldığı aktarıldı.
Teknoloji sektöründe artan girdi maliyetleri, yapay zeka yatırımları ve küresel rekabet, dev şirketlerin insan kaynakları stratejilerini değiştirmesine yol açıyor. Samsung'un bu hamlesi, iş kollarındaki performans farklılıklarının belirginleştiği bir sürece denk geldi.
Yapay zekaya yönelik çip talebi sayesinde ikinci çeyrek faaliyet kârında belirgin bir yükseliş öngörülüyor. Apple ile yaşanan sert rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle mobil departmanın zarar açıklayabileceği öngörülüyor.
TV ve beyaz eşya tarafında Çinli üreticiler TCL ve Hisense'in pazardaki baskısı her geçen gün artıyor. Microsoft, Meta ve Amazon gibi devlerin yapay zeka odağında kadro revizyonuna gittiği bir dönemde gerçekleşen bu hamle, sektördeki genel dönüşümün bir parçası olarak görülüyor.