Samsung'dan 22 Temmuz sürprizi: Yeni Galaxy modelleri için tarih ortaya çıktı

Teknik özellik tarafında ise Galaxy Z Fold8'in 4.800 mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj desteği, 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir ana ekran ve 5,4 inçlik dış ekranla geleceği iddia ediliyor.

Cihazın gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı, yaklaşık 200 gram ağırlığında olacağı ve arka tarafta 50 MP geniş açı ile 50 MP ultra geniş açı kameralardan oluşan çift kamera sistemine sahip olacağı öne sürülüyor. Ön bölümde ise farklı kullanım senaryoları için iki adet 10 MP selfie kamerasının yer alabileceği ifade ediliyor.