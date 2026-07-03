Sızdırılan takvime göre etkinlikte Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin sahneye çıkması bekleniyor. Bunlara ek olarak yeni nesil kablosuz kulaklık ve Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük modelinin de tanıtılabileceği konuşuluyor. Etkinliğin en dikkat çeken ürünlerinin ise yeni katlanabilir telefonlar olması bekleniyor.
Samsung'dan 22 Temmuz sürprizi: Yeni Galaxy modelleri için tarih ortaya çıktı
Samsung'un yılın en büyük Galaxy etkinliği için geri sayım başladı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre teknoloji devi, 22 Temmuz'da düzenlemeyi planladığı Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir telefonlarını, akıllı saatlerini ve çeşitli aksesuarlarını kullanıcılarla buluşturabilir.Kaynak: Diğer
Samsung'un bu yıl katlanabilir telefon serisinde isimlendirme stratejisini değiştirebileceği de öne sürülüyor. İddialara göre Galaxy Z Fold7'nin devam modeli doğrudan Galaxy Z Fold8 Ultra adıyla piyasaya çıkacak.
Daha önce Galaxy Z Fold8 Wide ismiyle gündeme gelen geniş ekranlı versiyonun ise Galaxy Z Fold8 adıyla satışa sunulması bekleniyor. Dikey katlanabilir tasarımını koruyacak Galaxy Z Flip8'in de mevcut Galaxy Z Flip7'nin yerini alacağı belirtiliyor.
Teknik özellik tarafında ise Galaxy Z Fold8'in 4.800 mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj desteği, 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir ana ekran ve 5,4 inçlik dış ekranla geleceği iddia ediliyor.
Cihazın gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı, yaklaşık 200 gram ağırlığında olacağı ve arka tarafta 50 MP geniş açı ile 50 MP ultra geniş açı kameralardan oluşan çift kamera sistemine sahip olacağı öne sürülüyor. Ön bölümde ise farklı kullanım senaryoları için iki adet 10 MP selfie kamerasının yer alabileceği ifade ediliyor.