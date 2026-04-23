23 Nisan 2026 Perşembe
Teknoloji devi Samsung'da büyük kriz: Günlük maliyeti 578 milyon euro

Samsung'da çalışan yaklaşık 40 bin işçi, Güney Kore'deki çip üretim tesisinde protesto gösterisi düzenleyerek daha yüksek ikramiye talebinde bulundu.

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung'da çalışan binlerce işçi perşembe günü Güney Kore'deki çip üretim tesisinde protesto gösterisi düzenleyerek daha yüksek ikramiye talep etti.

İşçiler, Pyeongtaek'teki bir fabrika yerleşkesinde yoğun polis varlığı altında toplandı ve "Tazminatı şeffaflaştırın ve ikramiyelerdeki maksimum sınırları kaldırın!" diye bağırdı. Sendika temsilcileri protestoya katılımın yaklaşık 40 bin olduğunu belirtti.

Protesto, Samsung'un ana rakibi SK Hynix'in şimdiye kadarki en iyi üç aylık sonuçlarını açıkladığı gün yapıldı. Samsung ve SK Hynix, küresel bellek çiplerinin yaklaşık üçte ikisini üretiyor. Samsung’un yaklaşık 74 bin çalışanı temsil eden sendikası, şirketin güçlü performansına rağmen yeterli tazminat teklif etmediğini belirtiyor.

GÜNLÜK MALİYETİ 578 MİLYON EURO

Sendika, yönetimin kısıtlı hisse senedi şeklinde bonus teklifini reddederken bonuslara getirilen üst sınırların kaldırılmasını talep etti. Yönetimle görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde sendika, 21 Mayıs’tan itibaren 18 gün sürecek bir grev düzenleyeceklerini duyurdu. Bu grevin şirkete günlük 578 milyon euroya mal olabileceği öngörülüyor.

Sendika lideri Choi Seung-ho, “Adil taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız” diyor. Güney Kore'nin yarı iletken üreticileri yapay zekanın yükselişinden faydalandı ancak Orta Doğu'daki savaş, çip yapımı için hayati önem taşıyan helyum gibi temel malzemelerin tedarikini kesintiye uğratıyor.

