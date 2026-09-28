Kullanıcı bildirimlerine göre, uygulama arka plana alınıp tekrar açıldığında video görüntüsü donuyor ancak ses sorunsuz şekilde çalmaya devam ediyor.

Sorunun özellikle Samsung'un en üst segment katlanabilir modeli olan Galaxy Z Fold8 Ultra’da yoğunlaştığı görülüyor. Ancak şikayetler yalnızca bu modelle sınırlı değil; Galaxy Z Fold8 ve Galaxy S26 Ultra gibi diğer amiral gemisi cihaz sahipleri de benzer donma problemlerinden dert yanıyor.

UYGULAMADAN ÇIKIP DÖNÜNCE GÖRÜNTÜ KİLİTLENİYOR

Kullanıcı deneyimlerine göre hata, video oynatıldığı sırada YouTube uygulamasından çıkıp başka bir işleme geçildikten ve tekrar uygulamaya dönüldükten sonra tetikleniyor. Ekrandaki kare tamamen kilitlenip donarken, arka planda ses akışı kesintisiz devam ediyor. Aksaklığın her denemede değil, rastgele aralıklarla ortaya çıkması ise teşhisi zorlaştırıyor.

RESMİ AÇIKLAMA VEYA KESİN ÇÖZÜM HENÜZ YOK

Samsung veya Google (YouTube) cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ya da güncelleme takvimi paylaşılmadı. Problemin YouTube uygulamasındaki bir optimizasyon hatasından mı yoksa Samsung’un kullanıcı arayüzü yazılımındaki bir çakışmadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmış değil. Sorunu yaşayan kullanıcılar için şimdilik kalıcı bir çözüm bulunmuyor.