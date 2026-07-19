Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında standartları yükseltmeyi hedefleyen yeni Flex Titanium ekran teknolojisini resmi olarak tanıttı. Ancak sektör kaynaklarından gelen son bilgiler, dikey katlanabilir yapısıyla dikkat çeken Galaxy Z Flip 8 modelinin bu yeni ekran yapısından mahrum kalabileceğini gösteriyor. Şirketin bu gelişmiş donanımı yalnızca yatay katlanabilir form faktörüne sahip amiral gemisi serisinde kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre marka, yeni ekran yapısını kitap tarzı katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 8 ve Z Fold 8 Ultra seçeneklerine saklıyor. Modellerden ilkinin daha geniş ve kısa bir gövde yapısıyla geleceği, Ultra modelinin ise geleneksel uzun ve dar tasarım çizgisini koruyacağı belirtilirken; kapaklı tasarıma sahip diğer modelin bu koruyucu teknolojinin dışında tutulması bekleniyor.

DAYANIKLILIK VE KATLANMA İZİNE ÇÖZÜM

Geliştirilen Flex Titanium teknolojisi, katlanabilir panellerin fiziksel dayanıklılığını artırırken kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan katlanma izlerinin görünürlüğünü en aza indirmeyi amaçlıyor. Yeni nesil ekran mimarisi, titanyum alaşımlı bir film tabakasını titanyum plaka ile bir araya getiriyor. Standart polimer filmlerle kıyaslandığında titanyum alaşımlı bu katman, mekanik sertlik anlamında 20 kat daha yüksek bir direnç performansı ortaya koyuyor. Üretici şirket, kullanılan titanyum plakanın ekran modülüyle çok daha sıkı ve bütünleşik bir bağ kurduğunu ifade ediyor.

FLIP KULLANICILARI İÇİN BEKLENTİNİN ALTINDA

Söz konusu iddiaların gerçeğe dönüşmesi durumunda, bu durum dikey katlanabilir telefon serisini tercih eden kullanıcılar arasında bir memnuniyetsizlik yaratabilir. Zira kapaklı tasarıma sahip mevcut modelleri deneyimleyen pek çok kullanıcı, ekranın tam ortasında yer alan katlama çizgisinin günlük kullanımda fazlasıyla belirgin olmasından ve görsel deneyimi olumsuz etkilemesinden uzun süredir şikayet ediyordu. Yeni koruma teknolojisinin bu seriye dahil edilmemesi, kullanıcı beklentilerinin karşılıksız kalmasına yol açabilir.