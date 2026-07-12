Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 22 Temmuz tarihinde İngiltere'deki Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkarmaya hazırlandığı yeni katlanabilir akıllı telefonları, sızıntıların kurbanı oldu. Ülkedeki bir perakende mağazasında sergilenirken fotoğraflanan Galaxy Z Fold8, seride bir ilki temsil eden Galaxy Z Fold8 Ultra ve dikey katlanabilir formdaki Galaxy Z Flip8 modelleri sosyal medyada gündeme oturdu. Mağaza çalışanlarının da cihazların henüz resmi olarak tanıtılmayan yeni nesil modeller olduğunu doğrulamasıyla, lansman gizliliği tamamen ortadan kalktı.

Popüler platform Reddit üzerinden paylaşılan ve hızla yayılan görseller, cihazların hem yenilenen gövde yapılarını hem de merakla beklenen tasarım detaylarını lansman öncesinde küresel çapta tescillemiş oldu.

EKRAN KAT İZİ SORUNUNA YENİ MENTEŞE ÇÖZÜMÜ

Sızdırılan canlı görsellerde özellikle Galaxy Z Fold8 modelinin yarı katlanmış pozisyonu dikkat çekiyor. Cihazın tam merkez bölümünde siyah bir şerit detay barındıran iki parçalı yeni bir menteşe mekanizması kullandığı göze çarpıyor. Samsung'un bu yeni mekanik tasarımı sayesinde, katlanabilir ekranların en büyük kronik problemlerinden biri olan ekran katlanma izini (kırışıklığı) minimum seviyeye indirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Kullanıcıların hem dayanıklılık hem de görsel pürüzsüzlük sunması beklenen bu yeni menteşeyi nasıl karşılayacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

SIZAN CEP YAKAN KÜRESEL FİYAT LİSTESİ

Mağaza sızıntısı ile birlikte yeni nesil katlanabilir serinin küresel ve yerel pazar fiyatlandırma politikası da gün yüzüne çıktı. ABD pazarında başlangıç modeli Galaxy Z Fold8'in 1.899 dolar etiketle raflara çıkması beklenirken, daha gelişmiş özelliklere sahip üst segment Galaxy Z Fold8 Ultra modelinin ise 2.099 dolar fiyat seviyesinden satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Cihazların Güney Kore iç pazarındaki yerel fiyat listesi ise şu şekilde netleşti:

Galaxy Z Fold8: 2.278.000 KRW

Galaxy Z Fold8 Ultra: 2.577.000 KRW

Galaxy Z Flip8: 1.683.000 KRW

Londra'da gerçekleştirilecek dev organizasyonla tüm detayları resmileşecek olan modeller, Samsung'un mobil pazardaki liderlik yarışındaki yeni kozları olacak.