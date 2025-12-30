Unpacked takvimi Şubat’a kaydırıldı iddiası Sızıntılara göre Samsung, Ocak ortasında beklenen ilk Galaxy Unpacked’ı Şubat sonuna erteledi. Takvim kayınca lansman ve raf başlangıcı da doğal olarak gecikiyor.
Samsung duyurdu: Galaxy S26 ne zaman çıkıyor?
Samsung’un yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S26 için takvim netleşmiş değil; ancak kulislerde konuşulan ortak senaryo, yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinin Ocak ortasından Şubat sonuna kaydırıldığı yönünde.
Model stratejisinde revizyon ihtiyacı 2026 portföyünde hangi üçlünün öne çıkacağı (standart/Plus-Edge/Ultra dengesi) yeniden değerlendiriliyor. Model karması netleşmeden büyük lansman yapmak istememeleri gecikmeyi tetikliyor olabilir.
“Ara model” performansı beklentiyi karşılamadı Bazı kulislerde, önceki döngüdeki “Edge benzeri” ara model çizgisinin satışlarının zayıf kaldığı, bu yüzden bir sonraki seride aynı yaklaşımın riskli görüldüğü konuşuluyor. Bu da karar süreçlerini uzatıyor.
Fiyat–maliyet baskısı: giriş modelinde denge arayışı Yeni kamera/Donanım yükseltmeleri giriş modelinin maliyetini artırabiliyor. Samsung’un “fiyatı yükseltmeden yenileme” dengesini kurması zorlaştıkça lansman planı yeniden yazılabiliyor.
Yazılımı daha olgun çıkarmak istemeleri One UI tarafında beta/test sürecinin uzaması, “hemen çıkar sonra yamala” algısından kaçınmak için tercih edilmiş olabilir. Bu senaryoda gecikme, ilk gün deneyimini daha sorunsuz kılma amacı taşır.
Son dakika donanım/sertifikasyon tamamlamaları Ultra modelde şarj gücü gibi bazı teknik başlıklarda son dakika netleşmeleri ve sertifikasyon süreçleri, lansman tarihini ileri itebiliyor.