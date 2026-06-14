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Kaynak: İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin adli süreç başlatıldı. Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 32 yaşındaki F.A., sol omuz bölgesinden yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı F.A.'yı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan emniyet güçleri, silahlı saldırı eylemine 33 yaşındaki M.T. ile 30 yaşındaki Z.A.'nın karıştığını belirledi. Zanlılardan M.T., bir araçla kaçış yönündeyken Havza ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı bulunan ve halen firari durumda olan diğer şüpheli Z.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.