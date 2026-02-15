Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Samsun-Sinop kara yolu 49. kilometresinde, Kazandere mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Yiğit Karaosman yönetimindeki 06 DF 7455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.