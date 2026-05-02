Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir kadına çarpan hafif ticari araç sonrası yaşanan olayda karı koca yaralandı. Tırın ani fren yapmasıyla yola savrulan tuğlalar ikinci bir kazaya yol açtı.

KADINA ÇARPTI, ZİNCİRLEME KAZA BAŞLADI

Kaza, Fenk Mahallesi’nde Samsun-Ordu karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun’dan Ordu yönüne ilerleyen hafif ticari araç, refüjden karşıya geçmeye çalışan Meryem K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

TIRIN ANİ FRENİ TUĞLALARI YOLA SAÇTI

Aynı yönde seyreden tuğla yüklü tır sürücüsü, yerde yatan yaralıya çarpmamak için ani fren yaptı. Frenle birlikte dorsede bulunan tonlarca tuğla yola döküldü.

EŞİNE YARDIMA KOŞARKEN YARALANDI

Kazayı gören ve eşinin yaralandığını fark eden İbrahim K., yardım etmek için yola çıktığı sırada savrulan tuğlaların altında kaldı. Böylece kazada yaralı sayısı ikiye yükseldi.

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı karı koca, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.