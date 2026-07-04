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Kaynak: DHA

Kaza, saat 08.00 sıralarında Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Freni tutmadığı iddia edilen S.A. (57) yönetimindeki saman yüklü TIR’ın neden olduğu kazada 8 araç birbirine girdi.

4 otomobil, 2 TIR, bir kamyon ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, B.S. (33) idaresindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.