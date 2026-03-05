Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeni Samsun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

YANGIN DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI

Çarpışmanın ardından kazaya karışan araçlardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki iki araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yangın nedeniyle 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.