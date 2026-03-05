Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeni Samsun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

YANGIN DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI

Çarpışmanın ardından kazaya karışan araçlardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki iki araca daha sıçradı.

Samsun’da zincirleme kaza: 6 araç çarpıştı, araçlar alev aldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yangın nedeniyle 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Feci kaza: Araç baraj gölüne uçtuFeci kaza: Araç baraj gölüne uçtuGündem