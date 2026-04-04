Samsun’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde, Samsun-Ordu karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Çarşamba’dan Samsun yönüne ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen Turgay Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazaya, arkadan gelen bir başka otomobilin de duramayarak çarpmasıyla üçüncü araç dahil oldu.

Kazada otomobil sürücüsü Turgay Ö. ile araçta bulunan Naciye Ö., Tolga Ö., 8 yaşındaki ikiz kardeşler ve minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.