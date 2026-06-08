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Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.E.B. (17) sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırganlar kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.B. (19) ile Y.A.P.'yi (15) yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.