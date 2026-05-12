Samsun’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mayıs’ta Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 11 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 208 ecstasy hap, 133 gram metamfetamin, 103 gram kokain, 20 gram bonzai, 5 gram skunk, 16 sentetik hap, sigaraya sarılı esrar ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca 2 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca, 258 adet tabanca mermisi, 3 havalı tabanca ve 2 havalı tüfek de bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, İstanbul’da yakalanan 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.