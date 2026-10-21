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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre; Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen takipli çalışmalarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.