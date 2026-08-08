Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

11 şüpheli şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1989 adet sentetik ecza hap, 3,33 gram Fubinaca ham maddesi, 155 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 85,77 gram skunk, 34 gram metamfetamin, 4 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet kenevir bitkisi, 1 rulo alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 TL, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve 31 adet fişek ele geçirildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı - Resim : 2

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.