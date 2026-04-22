Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 18 bin 452 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında B.S. ve O.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.