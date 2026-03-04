Samsun'un Kavak ilçesinde ihbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, kuş beslendiği belirlenen kümes ile kayalıklara gizlenmiş 1362 sentetik ecza hapı ele geçirdi. 2 zanlı jandarmaya götürüldü.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşlara bağımlılık yapan ve ölüm riski olan uyuşturucu maddelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu, alt sınırı 10 yıldan başlayan hapis cezaları ile cezalandırılıyor.