Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Canik ilçelerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

BİNLERCE YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 4 bin 341 adet sentetik ecza hap, 73,20 gram sentetik kannabinoid, 30,83 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.