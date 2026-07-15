Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

18 YIL 9 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.V. (27) gözaltına alındı.

ÇARŞAMBA'DA İKİNCİ OPERASYON

Narkotik ekiplerinin Çarşamba ilçesinde düzenlediği operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.