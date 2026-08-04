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22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Samsun'da düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin Karadeniz başta olmak üzere birçok ilinden ve 5 farklı ülkeden toplam 550 sporcu katıldı.

550 SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Şampiyonada Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bayburt, Gümüşhane, Kastamonu, Tokat, Çorum, Bolu, Amasya, Düzce ve İstanbul'un yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çeçenistan ve İran'dan sporcular da yer alıyor.

Açılış seremonisinin ardından minikler kategorisinde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

"ÇOK KIYMETLİ BİR ORGANİZASYON"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, turnuvanın uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenmeye başladığını belirterek organizasyonun önemine dikkat çekti.

Huysuz, "22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası çok önemli bir turnuva. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz son üç yıldır bu organizasyona kapsamlı şekilde ev sahipliği yapıyor. Turnuvaya Karadeniz'in tüm illerinden ve 5 ülkeden toplam 550 sporcu katıldı. Samsun, judoda önemli sporcular ve antrenörler yetiştirmiş bir şehir. Bizim için çok kıymetli bir organizasyon oldu." ifadelerini kullandı.

TURNUVA 6 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

İlk gün minikler ve süper minikler kategorisinde müsabakalar yapılırken, ikinci günde büyükler kategorisindeki karşılaşmalar gerçekleştirilecek. Çekişmeli mücadelelere sahne olan 22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, 6 Ağustos'ta oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.