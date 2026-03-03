Samsun’da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından güncellenen yeni fiyat tarifesi, şehir içi dolmuş, otobüs ve hafif raylı sistemlerde bugünden itibaren uygulanacak.

YÜZDE 25 ORANINDA ZAM YAPILDI

UKOME tarafından alınan kararlar doğrultusunda Samsun’da ulaşıma ortalama yüzde 25 oranında zam geldi.

Yeni tarifeye göre, il merkezinde tam 28 TL olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı dolmuş hatlarının ücreti 35 TL’ye, 21 TL olan öğrenci ücreti ise 25 TL’ye geldi.

Hafif raylı sistemde ise 1-42 istasyon arası tam bilet 26,5 TL’den 34 TL’ye, öğrenci ücreti 16,5 TL’den 20 TL’ye çıktı. Kampüs içi taşımacılıkta tam bilet 5 TL, öğrenci bileti 3 TL oldu.

Otobüslerde tam bilet 23,5 TL’den 30 TL’ye, öğrenci bileti 15 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. Ring hattı tam ücreti 17 TL’den 22 TL’ye, öğrenci ücreti 12 TL’den 16 TL’ye geldi.

Hafif raylı sistem ve otobüs aktarmalı yolculuklarda ise 1 saat içinde yapılan aktarmalar ücretsiz, 1 saat sonrası aktarmalar 8 TL olacak.

Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlandı.